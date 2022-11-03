Ноябрь, 03 в 12:23

В более отдаленной перспективе Россия может сформировать на территории Беларуси военную группировку для участия в полномасштабной войне против Украины. Однако для его формирования агрессору понадобится не менее 2-3 месяцев.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он рассказал, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка сейчас стабильная. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет.

Сейчас смотрят

В то же время, по словам Громова, ситуация вокруг создания совместной группировки войск РФ и Беларуси в рамках так называемого Союзного государства остается неоднозначной.

– С одной стороны, заявления и действия обеих сторон свидетельствуют, что текущая задача – отвлечение внимания и оттягивание украинских войск с Востока и Юга нашей страны на северное направление. Однако в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины, – отметил Громов.

Так, сейчас происходит перебрасывание в Беларусь подразделений первой танковой армии РФ (в первую очередь второй мотострелковой дивизии), вместе с техникой и недавно мобилизованными лицами.

Оккупанты размещаются на основных военных полигонах Беларуси.

Например, за октябрь РФ переместила: около 1,5 тыс. железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой; до 200 пассажирских вагонов; свыше 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Кроме того, Россия продолжает использовать белорусскую территорию для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Особую роль агрессор отвел авиабазе в районе населенного пункта Лунинец. Там размещаются иранские дроны-камикадзе и их операторы.

Громов подчеркнул: сейчас перебрасывание российских войск в Беларусь никоим образом не влияет на Украину.

– Наши планы выверены, задачи для военнослужащих определены. Все выполняют свои задачи. В определенные периоды проводится проверка готовности наших войск, выполняющих задачи на границе с Беларусью, а также в приграничных районах Харьковской и Сумской областей. Наши подразделения готовы к любым действиям со стороны противника, – заявил он.

Громов уточнил, что ситуация сейчас контролируемая и вполне стабильная. А ВСУ отслеживают все перемещения врага и готовы к развитию событий.

Читайте В ГУР оценили возможность наступления со стороны Беларуси в ближайшее время

Когда РФ гипотетически может сформировать группировку в Беларуси

Во время брифинга Алексею Громову задали вопрос, за сколько времени при нынешней динамике перебрасывания войск РФ в Беларуси может появиться группировка, которая гипотетически может быть задействована во время повторного наступления на Украину.

В ответ Громов сообщил, что в ближайшие недели этого точно не будет.

Он объяснил, что в Беларусь сейчас перемещают преимущественно подразделения ВС РФ, укомплектованные мобилизованными. Для них еще предстоит провести подготовку, слаживание в составе подразделений, определить задачи.

– В ближайшие недели это не ожидается. Мы рассчитываем, что это может быть не раньше, чем через 2-3 месяца, – сообщил Громов.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины приложат все усилия, чтобы опередить и остановить врага. По словам Громова, это не значит, что ВСУ будут вести боевые действия на территории Беларуси. Речь идет, прежде всего, об устойчивой защите границ Украины.

Как известно, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о развертывании на белорусской территории совместной региональной группировки войск так называемого Союзного государства (т.е. совместной группировки Беларуси и РФ).

После этого Россия начала перебрасывать в Беларусь свою военную технику и солдат.

По прогнозам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, угроза нового наступления из Беларуси может возрасти после потери Россией Херсона.

Источник: Военное телевидение Украины