Украина компенсирует ущерб гражданам и бизнесу, а затем выставит счет РФ – Клименко

Ноябрь, 03 в 15:45

Украина не может выплачивать репарации, поскольку является пострадавшей стороной, а не страной-агрессором. Однако она будет выплачивать своим гражданам и бизнесу компенсации на базе закона, который еще предстоит принять во втором чтении, а затем через международные инструменты взыщет эти средства с РФ.

Народный депутат Юлия Клименко в эфире телемарафона объяснила, как украинцы будут получать компенсации за утраченное имущество.

– В Верховной Раде лежит закон, прошедший первое чтение и ожидающий второго, о компенсации ущерба гражданам и юридическим лицам, пострадавшим в результате оккупации. Когда этот закон будет принят, есть возможность на его базе выплачивать компенсации за поврежденное имущество, – подчеркнула она.

По ее словам, компенсации будут получать, прежде всего, те люди, у которых это было единственное жилье.

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– То есть, если у вас была квартира в Ирпене или Буче, и это было единственное ваше жилье, то вы получите компесацию в первых рядах. Если это был дачный дом, то это будет вторая очередь, и т. д. Закон будет четко определять, кто, когда и сколько будет получать компенсации за утраченное имущество, – объяснила Клименко.

Политик подчеркнула, что все убытки аккумулирует государство Украина и затем подает через международные инструменты на взыскание компенсации с РФ.

– Есть много разных инструментов и механизмов, но суть в том, что Украина забирает все убытки на себя и затем выставляет единственной претензией стране-агрессору, – добавила она.

По ее мнению, первые поступившие в фонд компенсаций средства будут от проданных замороженных российских активов.