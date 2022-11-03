Они способны это сделать: глава Пентагона об освобождении Херсона
ВСУ могут вернуть Херсон под свой контроль, так как работают эффективно и методично.
Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.
— Я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности, – заявил министр.
Также он добавил, что украинские военные прибегали к методичным и крайне эффективным усилиям в отстаивании своих территорий.
— Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки, — сказал Остин.
До сих пор американские чиновники старались избегать столь оптимистичных оценок относительно контрнаступления ВСУ в Херсонской области, которое началось в сентябре. Они прозвучали на фоне высказываний об эвакуации гражданских и российских сил с правобережья Херсонщины.
Напомним, что сегодня со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.