Как возвращались домой наши защитники: СБУ показала эксклюзивные кадры обмена пленными

Ноябрь, 03 в 18:01

СБУ опубликовала эксклюзивное видео с освобожденными из плена РФ украинцами.

— Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца! — говорится в сообщении к видео.

На записи видно, как наши защитники возвращаются домой и как их приветствуют на родной земле.

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Напомним, что 3 ноября Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого вернулись домой 107 наших защитников. Удалось освободить из плена шестерых офицеров, 101 рядового и сержанта.