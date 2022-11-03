С 24 февраля в Украине количество краж и грабежей уменьшилось вдвое — Нацполиция
В Украине с начала полномасштабного вторжения России уменьшилось количество грабежей, разбойных нападений и краж.
По словам начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексея Сергеева, за этот период войны полицейские зарегистрировали 212 тыс. уголовных дел, что на 14% меньше аналогичного периода в прошлом году.
Уменьшилось количество нанесения тяжких телесных повреждений, а также изнасилований. Однако полиция зарегистрировала больше умышленных убийств, но они в основном совершены российскими военными.
Имущественные преступления, такие как воровство, грабежи и разбойные нападения, происходили реже вдвое, чем за аналогичный период в прошлом году. Но увеличилось количество мошенничества почти на 30%.
Количество ложных сообщений о минировании увеличилось на четверть.
Это часть кибервойны, ведь подобные ложные сообщения враг использует для дестабилизации ситуации в государстве. Это подтверждают наши специалисты из Киберполиции, – сказал Сергеев.
На 10% увеличилось количество ДТП, на четверть – статистика гибели пешеходов. За две недели погиб 51 пешеход. Из них 38 – в темное время суток.
Напомним, Украина начала сбор данных о преступлениях оккупантов от граждан, которые находятся за рубежом.