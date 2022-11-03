Ноябрь, 03 в 17:01

В Украине с начала полномасштабного вторжения России уменьшилось количество грабежей, разбойных нападений и краж.

По словам начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексея Сергеева, за этот период войны полицейские зарегистрировали 212 тыс. уголовных дел, что на 14% меньше аналогичного периода в прошлом году.

Уменьшилось количество нанесения тяжких телесных повреждений, а также изнасилований. Однако полиция зарегистрировала больше умышленных убийств, но они в основном совершены российскими военными.

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Имущественные преступления, такие как воровство, грабежи и разбойные нападения, происходили реже вдвое, чем за аналогичный период в прошлом году. Но увеличилось количество мошенничества почти на 30%.

Количество ложных сообщений о минировании увеличилось на четверть.

Это часть кибервойны, ведь подобные ложные сообщения враг использует для дестабилизации ситуации в государстве. Это подтверждают наши специалисты из Киберполиции, – сказал Сергеев.

На 10% увеличилось количество ДТП, на четверть – статистика гибели пешеходов. За две недели погиб 51 пешеход. Из них 38 – в темное время суток.

Напомним, Украина начала сбор данных о преступлениях оккупантов от граждан, которые находятся за рубежом.