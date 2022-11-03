Ноябрь, 03 в 20:49

В четверг, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Молдовы Майей Санду. Одна из тем их обсуждений – падение российской ракеты на молдавской территории во время очередного агрессивного обстрела Украины.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале главы Украинского государства в Telegram.

– Во время разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории, – сказано в заявлении по итогам переговоров президентов.

Отметим, что падение российской ракеты на севере Молдовы произошло во время массированного удара РФ по Украине 31 октября. Ракету сбили бойцы ВСУ.

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После произошедшего Молдова объявила персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства.