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Факты / Україна

Переписал недвижимость в столице на 250 млн грн: экс-чиновник КГГА подозревается в хищении госимущества

Евгения Грейс, редактор ленты
Подтверждено
Клінічний санаторій Жовтень

Бывший начальник управления Киевской городской государственной администрации подозревается в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что мужчина в интересах Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных ей юридических лиц без правоустанавливающих документов подписал приказы об оформлении на них столичных имущественных комплексов общей стоимостью 250 млн грн.

Из государственной собственности выбыли четыре объекта недвижимости общей площадью 42,5 тыс. м кв. Среди них — санаторий Жовтень и Киевская городская курортная бальнеобольница.

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Напомним, депутату, который помогал оккупантам воровать зерно в Харьковской области, сообщили о подозрении.

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Фото: Клинический санаторий Жовтень

Источник: Офис генпрокурора
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