Ноябрь, 04 в 23:46

Российские военные стремятся нанести ВСУ максимальные потери на Херсонском направлении.

Об этом в эфире Фейгин LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, “ничтожной” дезинформацией об уходе с позиций Россия пыталась затянуть наши войска на Херсонский плацдарм.

— Их задача — нанести нам максимальные потери на Херсонском направлении, сделать операцию настолько кровавой, чтобы любой перенос усилий на другое направление был невозможен два-три месяца, — сказал он.

Впрочем, Арестович добавил, что россияне уже готовят население к непростым решениям, в частности, к оставлению Херсона.

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– Они приучают свое население, внутреннюю аудиторию к непростым решениям. Сначала начал Суровикин, потом Стремоусов, потом еще кого-то найдут. Они приучают свое население к тому, что Херсон будет оставлен после восьми месяцев удержания. А ответственность будет на местных властях, Суровикин же коллаборант. То есть, не удержали не российские войска, а все из-за Суровикина. Виноват всегда тот, кто говорит, — добавил советник главы ОП.

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