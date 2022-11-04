Россия дронами атаковала Днепропетровщину: сработала ПВО
Поздним вечером в четверг над Днепропетровщиной были зафиксированы беспилотники-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
– Достали россияне и их “мопеды”. Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов, – отметил Лукашук.
Позже он дописал, что детали будут утром.
– Будут хорошие новости. Наши ПВО – лучшие, – отметил Лукашук.
Напомним, что 3 ноября российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области, в результате чего было попадание по школе, а также частному сектору.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Wikipedia