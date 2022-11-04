Россия дронами атаковала Днепропетровщину: сработала ПВО

Ноябрь, 04 в 0:43

Поздним вечером в четверг над Днепропетровщиной были зафиксированы беспилотники-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

– Достали россияне и их “мопеды”. Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов, – отметил Лукашук.

Позже он дописал, что детали будут утром.

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– Будут хорошие новости. Наши ПВО – лучшие, – отметил Лукашук.

Напомним, что 3 ноября российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Покровску Донецкой области, в результате чего было попадание по школе, а также частному сектору.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 254-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Wikipedia