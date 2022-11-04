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Факты / Україна

В Киеве начинают экстренно отключать свет

Татьяна Забожко, редактор ленты
В Киеве начинают экстренно отключать свет
Фото: Pexels

4 ноября НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение провести экстренные отключения света в Киеве.

Как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, это необходимо во избежание массовых аварий на энергооборудовании.

А все потому, что в Киеве по состоянию на 4 ноября значительно возросло потребление электроэнергии.

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– Мы начинаем выполнять распоряжение НЭК Укрэнерго уже сейчас, – предупредили в ДТЭК Киевские электросети.

На время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.

Источник: ДТЭК Киевские электросети

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