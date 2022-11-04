В Киеве начинают экстренно отключать свет
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4 ноября НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение провести экстренные отключения света в Киеве.
Как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, это необходимо во избежание массовых аварий на энергооборудовании.
А все потому, что в Киеве по состоянию на 4 ноября значительно возросло потребление электроэнергии.
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– Мы начинаем выполнять распоряжение НЭК Укрэнерго уже сейчас, – предупредили в ДТЭК Киевские электросети.
На время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.
Источник: ДТЭК Киевские электросети