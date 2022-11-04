Ноябрь, 04 в 21:01

С 24 октября в Украине перестали работать 1 300 терминалов Starlink.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, причиной стало “отсутствие финансирования”.

Отключение коснулось блока из 1 300 терминалов, которые Украина в марте приобрела у британской компании SpaceX и использовала для боевых операций.

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— Украинская армия платила $2 500 в месяц за то, чтобы каждый из 1 300 терминалов продолжал работать, и к сентябрю общая стоимость увеличилась почти до $20 млн. В конце концов, они больше не могли позволить себе оплату, — пишет CNN.

Прежде чем терминалы полностью отключились, в начале октября Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере $3,25 млн.

Британский чиновник отметил CNN, что после обсуждений между министерствами “было решено, что военные возможности имеют более высокий приоритет”.

– Мы поддерживаем ряд терминалов, имеющих прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, которое пожертвования могут предоставить в поддержку Украины в защите ее народа от печального вторжения Путина, — сказал чиновник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины есть как минимум три источника финансирования работы Starlink.

По его словам, украинские чиновники находятся в прямом контакте с бизнесменом Илоном Маском, чтобы найти выход из спорной ситуации по оплате работы терминалов Starlink в Украине.