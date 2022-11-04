ЕС ищет возможность направить замороженные российские активы на восстановление Украины

Ноябрь, 04 в 6:50

ЕС изучает возможность использования активов Центрального банка РФ на миллиарды евро, замороженных странами ЕС для помощи в восстановлении Украины.

Об этом говорится в материале издания на Bloomberg.

Обсуждение этого вопроса находится на начальной стадии и недавно экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможные варианты. Отмечается, что это довольно сложная процедура с юридической точки зрения.

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В то же время исполнительные власти ЕС изучают способы навсегда перекрыть пути доступ к средствам, находящимся в Евросоюзе.

Речь идет, в частности, об использовании части из $300 млрд резервов Центрального банка РФ, замороженных ЕС, США и другими союзниками после вторжения России в Украину.

— Лидеры ЕС попросили представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международного права, — сказал представитель Кристиан Виганд, добавив, что работа продолжается.

По словам источников медиаресурса, этот вопрос поднимался и в США, но неясно, будет ли принимать Белый дом меры по аресту российских резервов в долларах. Пока что Вашингтон выражал сомнения в этом.