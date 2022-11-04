Ноябрь, 04 в 14:09

Жителя Киевской области приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за пособничество оккупантам. Его признали виновным в государственной измене в условиях военного положения.

В начале полномасштабного вторжения России вместе с другими жителями села Победа Броварского района мужчина создал отряд самообороны.

После оккупации населенного пункта местный житель перешел на сторону врага и рассказал российским военным о пяти односельчанах из этого отряда. Также сдал военнослужащим РФ организатора и сообщил о его указаниях самообороновцам об уничтожении российской техники.

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Это помогло захватчикам найти ребят и взять в плен. Им закрыли лицо шапками, выставили в забор со связанными за спиной руками и стреляли, имитируя казнь.

Мужчин держали в плену до освобождения села.

Напомним, в Чернигове приговорили оператора-наводчика ВС РФ к 10 годам заключения.