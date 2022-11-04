Сколько должно быть оккупантов, чтобы захватить Киев или Харьков: оценка военного эксперта

Ноябрь, 04 в 1:05

Для оккупации Киева или Харькова России на один город нужно не менее полумиллиона российских оккупантов.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге, отвечая на вопросы зрителей.

— Чтобы захватить города-миллионники, нужна очень большая группировка, очень. Я думаю, что минимально – около полумиллиона и более человек на один город. Можно попробовать меньшими силами, но гарантии успеха нет вообще никакой, – сказал военный эксперт.

Жданов привел примеры, как и с какими потерями оккупанты захватывали города с населением меньше миллиона.

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– Они Северодонецк штурмовали три месяца. Уличные бои – это самые трудные бои. Вспомните, сколько мы положили русских войск в Мариуполе. Мы там полностью уничтожили бригаду спецназа ГРУ русской армии. Мы там убили бригаду морской пехоты 810-ю севастопольскую: она там полегла практически полностью. Мы полностью практически там положили 150-ю мотострелковую дивизию. Вот что такое штурмовать в лоб, – рассказал военный эксперт.

Кроме того, он отметил, что “Киев в диаметре – примерно 30 километров, а по периметру – более 100 километров линия границ города”.