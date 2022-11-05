Ноябрь, 05 в 19:34

Турция в отношениях с Россией пока не совершила действий, которые бы заслуживали вторичных санкций Соединенных Штатов.

Об этом заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала в эксклюзивном интервью журналисту телеканала ICTV Владимиру Рунцу.

Таким образом она ответила на вопрос, как расценивать сотрудничество Анкары и Москвы, несмотря на войну в Украине, а также некоторые действия Турции, которые помогают РФ обходить западные санкции. Речь идет, например, о введении турецкими банками российской платежной системы Мир.

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– Во-первых, относительно системы Мир, мне кажется, она в Турции уже не используется. Это тот участок, на котором Турция сделала некоторые шаги, – заявила Донфрид.

Она объяснила, что США в сотрудничестве с Евросоюзом пытаются выстроить более широкую коалицию в вопросе антироссийских санкций. Цель ограничений – донести до РФ, что ее решение вторгнуться в Украину имеет последствия.

Донфрид отметила, что санкции и ограничения экспорта уже оказывают влияние на Россию. В то же время США хотят, чтобы другие страны не помогали РФ обходить ограничения.

– В таком случае у нас есть инструменты, которые мы можем применять: вторичные санкции. Мы пока не видели, чтобы Турция делала что-то такое, за что мы могли бы наложить на нее вторичные санкции… Я думаю, в НАТО мы продемонстрировали реальное единство и единодушие, и Турция была частью этого процесса, — подчеркнула Донфрид.

Она также отметила роль Турции в заключении и сохранении зернового соглашения, в рамках которого агропродукция экспортируется из украинских портов на Черном море.

– Я убеждена, что Турция сыграла конструктивную роль – как в продвижении первоначального соглашения, так и в поиске решения проблемы сегодня, чтобы это соглашение продолжалось, – рассказала заместитель госсекретаря США.

Она уточнила, что Вашингтон продолжает рассматривать Турцию как важного союзника по НАТО.

Как объясняли ранее эксперты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий посредником в переговорах между Украиной и РФ, и одновременно поддерживающий с кремлевским диктатором тесные отношения, играет в свою игру.