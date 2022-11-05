Ноябрь, 05 в 8:38

Российские войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области.

Вероятно, они делают это для избежания беспорядочного прорыва с правого (западного) берега Днепра. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики не исключают, что российским войскам придется уйти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу.

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В частности, в своем отчете ISW приводят слова Оперативного командования Юг, которое сообщило, что российские войска целенаправленно уничтожают гражданские суда и ограничивают гражданам использование плавсредств и доступ к берегу.

Вероятно, это может указывать на то, что оккупанты готовят оборонительные позиции на левом берегу, устраняют пути для украинских сил преследовать их через реку во время или после ухода.

Накануне издание The Washington Post сообщило, что Россия готовится к решающей битве за Херсон, поскольку город имеет огромное стратегическое и политическое значение для Кремля.

Оккупанты временно укрепили свои силы возле города, чтобы прикрыть отступление к восточному берегу реки Днепр, а также приказали вывезти гражданское население из оккупированных районов на западном берегу.

Фото: ГУР