Ноябрь, 05 в 16:49

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщает, что обстановка на данном направлении остается сложной и напряженной, а враги имитируют отступление с некоторых позиций.

Об этом он рассказал в видеообращении на странице командования в субботу, 5 ноября.

В то же время агрессоры продолжают терроризировать население тыловых и недавно освобожденных регионов обстрелами, ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.

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– Враг ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье – производит заминирование побережья, вывозит население за пятнадцатикилометровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции, – рассказал Назаров.

Этой ночью украинские защитники уничтожили восемь Шахидов, запущенных россиянами – шесть над Николаевской и еще два над Винницкой областями.

В то же время недавно освобожденные населенные пункты на Херсонщине враги обстреляли зенитными ракетами системы С-300, потери и разрушения не фиксировались.

Всю ночь агрессоры обстреливали из РСЗО Град и ствольной артиллерии 152 калибра Никополь, Марганецкую и Красногригорьевскую общины, после чего в Никополе возникло два пожара, повреждены оказались около полутора десятков многоэтажных и частных жилых домов, четыре хозяйственных сооружения и газопровод.

Также повреждено здание начального заведения, производственные мощности, имущество промышленного и транспортного предприятий, другие гражданские объекты. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Тем временем наши ракетчики и артиллеристы в течение ночи выполнили более 70 огневых задач по вражеским позициям, логистическим центрам и районам сосредоточения техники и живой силы.

В районе Антоновского моста уничтожен буксир оккупантов, еще два их плавсредства повреждены и нуждаются в ремонте. Поражена колонна оккупантов, которые ожидали переправу в районе Ольговки.

Возле Нововасилевки на Николаевщине защитники уничтожили шесть топливозаправщиков врага. На Бериславщине во время попыток врага нанести удары авиацией по нашим позициям зенитчики уничтожили два российских вертолета Ка-52.

В Черном море продолжают находиться семь кораблей и катеров агрессора, они маневрируют вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Готов к применению ракетного вооружения один носитель крылатых ракет с восемью Калибрами на борту.