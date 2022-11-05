Ноябрь, 05 в 13:40

В течение суток от обстрелов армии РФ пострадали города, села и поселки в девяти областях Украины.

Винницкую область российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Предварительно известно об уничтожении двух беспилотников. Остальная информация уточняется.

В Запорожской области от вражеских ракет типа С-300 страдал один из населенных пунктов Вольнянского района.

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Ракетными ударами повреждены здания трех предприятий и автомобили.

Одно из сел Краснопольской общины Сумской области ночью 5 ноября было под минометным обстрелом.

Областные власти зафиксировали два “прихода”.

70 снарядов и мин в течение суток россияне направили на Белопольскую, Знобь-Новгородскую, Миропольскую и Хотинскую общины, что на границе с РФ.

Били всю ночь оккупанты по Марганецкой, Червоногригорьевской и Никопольской общинах Днепропетровской области.

Больше всего пострадал Никополь. Там повреждено 14 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, газопровод, лицей, промышленное и транспортное предприятия.

В Синельниковском районе украинские военные сбили вражеский дрон-камикадзе.

В селе Осиново Харьковской области из-за обстрела вспыхнул пожар в здании учебного заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Луганской области враг семь раз пытался штурмовать позиции Вооруженных сил Украины, нанеся 29 артиллерийских и минометных обстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления врага, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта оккупантов.

В Покровске и Кураховке Донецкой области захватчики разрушили и повредили частные дома.

Ракетному удару ночью подверглась Дружковка. Под огнем артиллерии находился Лиман. Били оккупанты ночью также по Угледарской, Торецкой, Авдеевской, Очеретинской общинах.

Всего за сутки россияне убили троих и ранили восьмерых гражданских в Донецкой области.

В Широковской общине Николаевской области оккупанты утром 5 ноября повредили три дома и админздание сельскохозяйственного предприятия.

Не утихают обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины.

На территории региона украинские защитники ликвидировали крылатую ракету типа Калибр и шесть дронов-камикадзе.

В Херсонской области от огня реактивной и ствольной артиллерии армии РФ пострадали Новая Каменка и Трифоновка.

В настоящее время российские захватчики подрывают плавсредства, суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков.

Кроме того, россияне продолжают похищать людей. Только за последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и Каланчаке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Александр Старух