Оккупанты вывезли из Херсонщины в Крым 12 воспитанников детского дома

Ноябрь, 05 в 16:07

В Херсонской области российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей. Захватчики принудительно вывозят их во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников Алешковского детского дома-интерната Херсонского областного совета в Клиническую психиатрическую больницу в Симферопольском районе.

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Также Дмитрий Лубинец обнародовал соответствующий незаконный приказ о депортации 12 детей возрастом от 9 до 17 лет.

Фото: Дмитрий Лубинец

Напомним, в конце октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области оккупанты похитили 46 детей до пяти лет.

Они вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

В конце лета этого года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украина уже вернула из России 53 ребенка, которые были незаконно вывезены российскими оккупантами из нашей страны.