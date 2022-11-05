Ноябрь, 05 в 14:17

Российские оккупационные войска не имеют на зиму необходимого оборудования и обеспечения, жалуются на обстрелы Вооруженных сил Украины и большое количество раненых.

Об этом свидетельствует очередной разговор оккупантов, который перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время этого разговора российский военный, находящийся в Луганской области, рассказал знакомому о ситуации на фронте и бесперспективности дальнейших военных действий армии РФ в Украине.

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Путинский солдат, в частности, пожаловался на мощные обстрелы ВСУ из артиллерии и танков. Он проинформировал, что оккупанты даже боятся высунуть голову из окопов.

– Голову не высовывали из окопов. Их об**ывало (обстреливали, – Ред.) капитально, – заявил он.

По словам оккупанта, в рядах российских войск много погибших и раненых. К примеру, в одной из бригад на момент разговора уже были ликвидированы 10 из 100 оккупантов.

– Видишь дрон летит. Х**к “яичко” сбрасывают на тебя. Бум! Четыре человека 300-е… Они ищут большое скопление народа и где техника стоит, — отметил рашист.

Он добавил, что ВСУ применяют дроны для атак и разведки, и каждый день позиции российских войск атакуют три-четыре беспилотника.

Оккупант признался, что в армии РФ не хватает живой силы. Кроме того, он пожаловался, что украинские войска имеют лучшее оборудование, подготовлены к зиме и спокойно пройдут период холодов. В то же время путинские солдаты к зиме не готовы.

– Я тебе больше скажу. У них намного лучше, чем у нас… Они 8 лет окапывались здесь, и им пох*ю на эту зиму! У них тепляки (тепловизоры, – Ред.), и ночники (прицелы ночного видения, – Ред.). А у нас ничего нет, – рассказал путинский солдат.

Он также проинформировал, что российская артиллерия часто бьет по своим же позициям, что даже нечего есть, а воды дают 1,5 литра на два дня.

В конце концов, собеседник оккупанта пришел к выводу, что “эта война никому не нужна”.

В одном из недавних перехватов ГУР российский оккупант, находившийся на территории Донецкой области, пожаловался родным, что ему нечего пить и есть.

Кроме того, российские солдаты признавались, что едят пшеницу с поля и им нечего надеть.

Источник: ГУР Минобороны Украины