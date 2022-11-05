РФ для запуска двух Калибров выводила в море фрегат – ОК Юг
По состоянию на 5 ноября в Черном море не зафиксированы российские носители крылатых ракет на дежурстве.
Однако, подчеркивают в Оперативном командовании Юг, угроза запуска ракет, в том числе с моря, остается.
Так, например, произошло накануне, когда РФ выпустила для обстрела Украины Калибры морского базирования.
– Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел один фрегат в море для пуска ракет. После выполнения задания он снова вернулся на базу, – отметили в Оперативном командовании Юг.
Обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Как уточнили ранее в Воздушном командовании Юг, одну вражескую ракету ВСУ ликвидировали над Херсонской областью, вторую – над Николаевской.
В настоящее время в акватории Черного моря выполняют задачи семь российских кораблей и катеров.
Все они маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.
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