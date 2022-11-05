Ноябрь, 05 в 6:54

По состоянию на 5 ноября в Черном море не зафиксированы российские носители крылатых ракет на дежурстве.

Однако, подчеркивают в Оперативном командовании Юг, угроза запуска ракет, в том числе с моря, остается.

Так, например, произошло накануне, когда РФ выпустила для обстрела Украины Калибры морского базирования.

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– Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел один фрегат в море для пуска ракет. После выполнения задания он снова вернулся на базу, – отметили в Оперативном командовании Юг.

Обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Как уточнили ранее в Воздушном командовании Юг, одну вражескую ракету ВСУ ликвидировали над Херсонской областью, вторую – над Николаевской.

В настоящее время в акватории Черного моря выполняют задачи семь российских кораблей и катеров.

Все они маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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