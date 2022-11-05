Ноябрь, 05 в 19:29

Соединенные Штаты сделают все от них зависящее, чтобы Иран не поставлял оружие стране-агрессору РФ.

Об этом заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала в эксклюзивном интервью журналисту телеканала ICTV Владимиру Рунцу.

Она обратила внимание на то, что со стороны Вашингтона раздается достаточно мощная критика в адрес Ирана из-за военной помощи РФ. Такая же критика раздается в Организации Объединенных Наций. Она базируется на тех обязательствах, которые Иран брал на себя.

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Карен Донфрид не исключила, что США могут ввести против Ирана дополнительные санкции.

– Я думаю, что дальше вы увидите, как США, их партнеры и союзники будут осуждать это. А также подумают над санкциями, дополнительными санкциями к уже примененным против Ирана за то, что Иран творит сейчас, поставляя России эти дроны. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить то, чтобы Иран поставлял оружие РФ, — подчеркнула Донфрид.

Она также отметила, что Вашингтон сделает все, чтобы иранские баллистические ракеты не попали в Россию.

– Соединенные Штаты сделают все, что в их силах, чтобы это оружие никогда не попало на поле боя в Украине, — заявила заместитель госсекретаря США.

Она добавила, что РФ покупает иранское вооружение, поскольку не может производить собственное из-за западных санкций.

Как известно, Иран поставляет РФ дроны-камикадзе, в том числе Shahed-136. Ими страна-агрессор атакует инфраструктурные объекты на территории Украины, в том числе энергетические.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия уже почти использовала первую партию иранских дронов, а это около 300 единиц. Но Иран планирует новые поставки.

Кроме того, есть информация, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. По прогнозам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Россия может применить их против Украины уже в ноябре.