Ноябрь, 05 в 19:36

Развязав полномасштабную войну против Украины, РФ предприняла ряд шагов, которые определят ее положение в мире на предстоящие десятилетия.

Об этом заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала в эксклюзивном интервью журналисту телеканала ICTV Владимиру Рунцу.

В качестве примера она упомянула об энергетическом шантаже РФ. Карен Донфрид напомнила, что самым важным аспектом отношений России с Европой в последние годы была именно энергетика, поставки энергоносителей.

Сейчас смотрят

И эти энергетические отношения сейчас фундаментально разрушены.

– Европейские страны, верившие в то, что Россия надежный поставщик энергоресурсов, больше в это не верят. Мне кажется, вы не найдете ни одной страны в Европе, которая хотела бы вернуться к предыдущим энергетическим отношениям с Россией, — подчеркнула замгоссекретаря США.

Она добавила, что нынешние действия РФ влияют на то, как другие страны будут с ней взаимодействовать в будущем. На фоне агрессии против Украины для России сейчас все кардинально меняется.

Более того, нынешние события определяют ландшафт безопасности Европы и мира.

– Если вы подумаете над тем, какую поддержку мы оказываем Украине в таком большом количестве секторов, мне кажется, что Россия унаследует в будущем совершенно иной мир. Мне кажется, что то, что сейчас разыгрывается в Украине, в первую очередь имеет экзистенциальное значение для Украины, но последствия этого очень важны для ландшафта безопасности Европы и мировой стабильности. Поэтому я считаю, что то, что разыгрывается сегодня, имеет чрезвычайные последствия для всего мира на будущие десятилетия, и особенно для роли, которую Россия будет играть в этом мире, — объяснила Донфрид.

Комментируя введение санкций и экспортных ограничений против РФ, она сообщила, что они, скорее всего, будут действовать длительное время. И никто сейчас не спрогнозирует, когда санкции могут теоретически отменить.

По словам Карен Донфрид, у Запада есть множество способов, как контролировать действия РФ.

Как известно, 1 ноября заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев. Она планировала обсудить оборонную и энергетическую помощь Украине и дальнейшее восстановление нашей страны.