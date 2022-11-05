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Факты / Україна

Как зима может повлиять на ход боевых действий в Украине — прогноз ISW

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ООС, Донбас, війна на Донбасі

На ход боевых действий зимой будет влиять то, какой будет погода. Об этом сообщила аналитик американского Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко.

По ее словам, если зима будет суровой, боевые действия станут более интенсивными с конца декабря по февраль.

– По нашим оценкам, боевые действия зимой обычно интенсифицируются, когда земля замерзает. Если вы посмотрите на Если вы посмотрите на снимки из Бахмута, которые публикуют россияне, их танки покрыты грязью, дороги очень раскисшие, — добавила она.

В то же время, по мнению Степаненко, если зима будет мягкая, интенсивность боев уменьшится.

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Она объяснила, что ситуация с раскисшей землей бьет по российским войскам гораздо больше, чем по украинским. В частности, в таком случае россияне демонстрируют меньшую мобильность, когда приходится перемещаться по дорогам.

Екатерина Степаненко напомнила, что мы уже видели подобную ситуацию в феврале-марте, когда оккупанты пытались продвигаться именно по дорогам и это позволяло людям их отслеживать.

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Фото: Командование ООС

Источник: РБК-Украина
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