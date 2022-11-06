Ноябрь, 06 в 9:01

В воскресенье, 6 ноября, исполнилось 79 лет с того дня, как Киев был освобожден от нацистских оккупантов. Бои за город были одними из самых ожесточенных и кровавых в истории Второй мировой войны.

В общей сложности операция, во время которой была освобождена столица Украины, длилась три месяца. Непосредственно в боях за изгнание из города нацистских оккупантов погибли сотни тысяч бойцов.

История повторилась в феврале-марте 2022 года, когда украинские военные ценой невероятного мужества сумели сдержать наступление многотысячных войск РФ на столицу Украины.

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К 79-летию освобождения Киева от нацистов Факты ICTV рассказывают, как проходила освободительная операция и что ей предшествовало.

С чего все началось?

23 августа 1939 года в Москве был заключен Договор о ненападении между Третьим Рейхом и Советским Союзом (так называемый Пакт Молотова-Риббентропа). Согласно этому соглашению, стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга.

В секретном приложении к документу подписанты делили сферы влияния в Восточной Европе. Сфера интересов СССР охватывала Эстонию, Латвию, Финляндию, Бессарабию и восточную часть Польши. Нацистская Германия претендовала на Литву, а также Польшу.

Фактически это была договоренность между двумя диктаторами – Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, между нацистским и коммунистическим режимами.

Эта договоренность стала прологом к развязыванию Второй мировой войны 1939-1945 годов и открыла путь к военной агрессии против Польши.

Подписание Пакта Молотова-Риббентропа. Фото: istpravda.com.ua

Всего лишь через неделю после подписания Пакта Молотова-Риббентропа, 1 сентября 1939 года, Германия вторглась в Польшу. А 17 сентября того же года на территорию Польши вошли советские войска.

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда силы люфтваффе (воздушные силы Третьего Рейха) бомбили Львов. В то время западные территории Украины, в том числе и Львов, находились под контролем Польши.

22 июня 1941 года, несмотря на пакт о ненападении, войска Третьего Рейха вторглись на территорию вчерашнего союзника – СССР. В результате территория Украины стала ареной жестоких боевых действий. К концу 1941 года большую часть нашей страны оккупировали нацистские войска.

Захват Киева и многомесячная нацистская оккупация

Бои за Киев в 1941 году длились с начала июля по 19 сентября. Попытка захватить город с ходу была сорвана стойкой обороной советских войск, в частности гарнизона Киевского укрепленного района.

Отбивать атаки нацистов удавалось и благодаря активному участию тысяч киевлян в укреплении оборонительных рубежей. На заводах производилась боевая техника и боеприпасы.

В целом оборона Киева длилась более 70 дней. 19 сентября 1941 года, когда на восток от города нацисты замкнули кольцо окружения, Киев покинули последние подразделения советских войск.

6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было / 4 фотографии

Во время Киевской оборонительной операции погиб командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Михаил Кирпонос. В общей сложности в окружении оказались более 600 тыс. бойцов, и вырваться из него удалось немногим.

С 19 сентября 1941 года началась оккупация Киева нацистами, которая продолжалась 778 дней.

Во время военных действий город потерял десятки старинных построек, был подорван Крещатик, мосты и Успенский собор в Киево-Печерской лавре.

Пожар на Крещатике в первые дни оккупации нацистов. Фото: Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного

Контрнаступление и мобилизация “черносвитников”

В 1943 году войска антигитлеровской коалиции начали освобождение оккупированных нацистами территорий.

Со второй половины 1943 года Украина снова стала главным театром ожесточенных боев.

В октябре 1943 года на базе военных соединений, которые находились на территории нашей страны, сформировали четыре Украинских фронта, которые комплектовали прежде всего украинцами.

Тотальная мобилизация гражданского мужского населения проводилась советским командованием по мере продвижения войск по территории Украины. Для этого создавали полевые военкоматы.

По данным Украинского института национальной памяти (УИНП), только с февраля 1943-го по октябрь 1944 годов на территории нашей страны было мобилизовано около 3,7 млн человек (среди них были даже подростки 16-17 лет).

Как отметили в Украинском институте национальной памяти, всех, кто оказался на оккупированной нацистами территории, тоталитарный коммунистический режим расценивал как потенциальных предателей.

В связи с этим наспех мобилизованных украинцев бросали в бой даже без подготовки, часто без оружия и в гражданской одежде. Такие бойцы получили название “черносвитники” (или “черная пехота”).

По информации УИНП, всего при освобождении Киева погибли около 250–270 тыс. “черносвитников”.

Жестокие бои и освобождение Киева 6 ноября 1943 года

В середине августа 1943 года было приказано разгромить нацистские войска на Левобережье Украины, выйти к Днепру и занять плацдармы. Это должно было создать предпосылки для отвоевания в дальнейшем Правобережной Украины.

В сентябре 1943 года советские войска вышли к Днепру. Они получили приказ от Иосифа Сталина отвоевать Киев любой ценой до 7 ноября – годовщины Октябрьского переворота (так называемой Октябрьской революции). Эта дата имела особое символическое значение для коммунистического режима.

Киевская наступательная операция продолжалась с 3 по 13 ноября 1943 года и была осуществлена войсками 1-го Украинского фронта.

Эти военные действия были частью так называемой Битвы за Днепр – ряда связанных между собой наступательных военных операций советских войск против армии Третьего рейха. В операции под символическим названием Битва за Днепр участвовали Белорусский фронт и четыре Украинских фронта. По данным Института истории НАН Украины, войска этих фронтов насчитывали более 2,6 млн человек, более 51 тыс. орудий и минометов, примерно 2 400 танков и самоходных артиллерийских установок, более 2 800 самолетов.

В целом битва за Днепр длилась с августа по декабрь 1943 года и была одной из самых масштабных и кровопролитных операций.

На первом этапе, в августе-сентябре 1943 года, советские войска вышли к Днепру и захватили плацдармы на правом берегу реки. Во время наступления в направлении Киева был образован Букринский плацдарм вблизи с. Большой Букрин (ныне Киевская область), где шли самые ожесточенные бои.

Переправа на Букринском плацдарме. Фото: Национальный музей-заповедник Битва за Киев в 1943 году

Именно с юга – Букринского плацдарма планировалось повести наступление на Киев, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за обороны войск нацистов, закрепившихся на высоких склонах Днепра.

А потому Киевскую наступательную операцию осуществляли с севера – с Лютижского плацдарма (находился возле села Лютиж Киевской области).

Перед началом освобождения Киева 1-й Украинский фронт насчитывал 50 дивизий, около семи тысяч орудий и минометов, более 670 танков и около 700 самолетов. Нацисты имели 33 дивизии, до 400 танков и более 660 самолетов.

В рамках Киевской наступательной операции советские войска за несколько дней тайно перебросили из села Большой Букрин в район села Лютиж (речь идет, в частности, о Третьей гвардейской танковой армии).

Для этого бойцам приходилось совершать сложные марш-маневры и форсировать Днепр (переправляться через реку и с боями занимать определенные плацдармы). Эти задачи войскам приходилось выполнять без наличия надлежащих переправочных средств и без прикрытия с воздуха (из-за погодных условий). В начале переправу производили без тяжелой техники.

– Ставка Верховного Главнокомандования решила форсировать Днепр быстро и сразу. Река в те дни покраснела от крови. Бойцы под вражескими обстрелами переправлялись на правый берег кто на чем мог: на десантных и рыболовных лодках, на плотах, бревнах, бочках и даже на плащ-палатках, набитых сеном, — рассказывала изданию Голос Украины старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Светлана Демченко.

Плацдармы возле Киева. Фото: istpravda.com.ua

Понимая, что на берегах Днепра решается дальнейшая судьба войны, нацисты создали мощную систему укреплений. Этот стратегический оборонительный рубеж был назван Восточным валом.

Сам Киев оккупанты разделили на три сектора и сооружали опорные укрепрайоны. Готовясь к уличным боям, командование нацистов еще в конце сентября отдало приказ отселить киевлян за пределы города.

1 ноября 1943 года советские войска совершили отвлекающий маневр: с Букринского плацдарма перешли в наступление в направлении Киева. А уже утром 3 ноября при поддержке авиации перешла в наступление ударная группировка войск 1-го Украинского фронта с Лютижского плацдарма (к северу от Киева).

Наступлению предшествовал мощный огонь артиллерии по позициям врага, который длился около 40 минут. Артиллерия размещалась с невиданной плотностью: более 300 единиц на 1 км.

Этот мощный удар нанес нацистам сокрушительные потери, уничтожил их защитные сооружения и боевую технику.

Решающий удар по нацистским войскам нанесла 38-я армия под командованием уроженца Донецкой области, генерал-полковника Кирилла Москаленко. В Киевской наступательной операции также принимали участие 3-я гвардейская танковая армия и 7-й артиллерийский корпус прорыва.

По свидетельствам историков, танки шли в бой под громкий рев сирен. А впереди задействовали полк танков-тральщиков, обезвреживавших минные поля.

Нацисты под таким давлением и опасаясь окружения, начали спешно выводить войска из Киева. А для прикрытия – бросили в бой резервные дивизии.

6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было / 6 фотографий

Решающее сражение за Киев происходило в ночь с 5 на 6 ноября 1943 года, особенно в районе Борщаговки и Сырца. Советские войска прорвали вражескую оборону со стороны Подола, Святошино и Соломенки и пробились в центр города.

По состоянию на четыре часа утра 6 ноября 1943 года сопротивление противника было окончательно преодолено, а Киев – освобожден от нацистских оккупантов.

На тот момент город был разрушен и почти пуст. В центре столицы Украины были обгоревшие развалины, поскольку, отступая, нацисты поджигали все, что могли.

Разрушенный Крещатик. Фото: Государственная архивная служба Украины

В дальнейшем нацистов удалось выбить из Фастова – важного железнодорожного узла.

Многотысячные потери

Как отмечают в Институте истории Украины, в ходе форсирования Днепра и освобождения Киева погибли около 417 тыс. солдат и офицеров советской армии.

Такие же данные приводит и Украинский институт национальной памяти. Чтобы отвоевать столицу Украины до 7 ноября, советское командование не считалось с потерями и бросало в бой все возможные силы.

Совокупные человеческие потери Украины во Второй мировой войне (на протяжении 1939-1945 годов) оцениваются в 8-10 млн человек. Из них до 4 млн человек – это военные, а более 5 млн – гражданские лица (1,5 млн – жертвы Холокоста).

В общей сложности более 6 млн украинцев воевали в советских войсках против нацистских оккупантов. Еще около 100 тыс. – воевали в рядах УПА. Тысячи украинцев также боролись против нацистов в рядах партизан. А около 250 тыс. – воевали в армиях стран-союзников.

6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было / 3 фотографии

Более двух тысяч украинцев за героизм получили звание Героя Советского Союза (это была самая высокая награда в СССР). В общей сложности около 2,5 млн украинцев были награждены медалями и орденами.

Вторжение РФ и новая битва за Киев

Украинцам пришлось снова защищать Киев в 2022 году, теперь уже от многотысячных российских войск.

Так, 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил Украине войну, которую окрестил “специальной военной операцией”.

Масштабное вторжение войск РФ началось около 04:00 утра не только с российской территории, но и из Беларуси и временно оккупированного Крыма. Захватчики нанесли удары по украинским пограничным заставам и объектам военной инфраструктуры.

С 24 февраля на территории Украины введено военное положение и общая мобилизация.

В первые дни полномасштабной войны подразделения армии РФ захватили Чернобыльскую АЭС и часть Киевской области. В оккупированных населенных пунктах (таких как Буча, Ирпень, Мощун, Мотыжин и многих других) они устроили настоящий террор и зверства, пытая и убивая мирных украинцев.

Во время штурма аэродрома в Гостомеле оккупанты уничтожили крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия.

Кремль рассчитывал захватить Киев максимум за три дня. Однако благодаря умело продуманной обороне столицы и мужеству украинских военных, российские войска этого сделать не смогли.

В конце марта появилась информация, что россияне выводят подразделения с территории Киевской области. А 2 апреля Министерство обороны Украины официально подтвердило, что вся территория региона освобождена от российских оккупационных войск.

Победа украинских Сил обороны в битве за Киев стала одним из самых весомых достижений Украины в полномасштабной войне.

Источник: Украинский институт национальной памяти, Институт истории Украины НАН Украины, Историческая правда, Голос Украины

Фото: Историческая правда, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного, Национальный музей-заповедник Битва за Киев в 1943 году, Государственная архивная служба Украины, Украинский институт национальной памяти