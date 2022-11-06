Арестович назвал основную задачу войск РФ в Беларуси

Ноябрь, 06 в 20:13

Непосредственной опасности наземных действий из Беларуси сейчас нет.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Белорусская армия не готова и не желает, российское руководство желает, но не готово. Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения, — написал он на своей странице в Facebook.

Советник считает, чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно составить минимум 20-25 тысяч, сведенных в ударную группировку.

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— До этого еще очень далеко, если это вообще в планах. Пока все выглядит так, что основная задача белорусской группировки российских войск — это создавать угрозу без вторжения, для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления, — сказал Арестович.

Однако он не исключает удары иранскими БПЛА, ОТРК типа Искандер и российской авиации из воздушного пространства Беларуси.