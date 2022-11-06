Ноябрь, 06 в 8:16

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зибино Харьковской области, Белогоровка на Луганщине, Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковлевка и Ямполовка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

Карта боевых действий в Украине на 06.11.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

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Вражеские обстрелы в течение суток продолжались:

на Северском направлении (из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области);

(из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области); на Слобожанском направлении (из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области);

(из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области); на Купянском и Лиманском направлениях (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области);

(из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области); на Бахмутском направлении (из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области);

(из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области); на Авдеевском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области);

(из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области); на Новопавловском направлении (из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области);

(из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области); на Запорожском направлении (из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области);

(из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области); на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 256-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.