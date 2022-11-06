Ноябрь, 06 в 18:58

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что российские оккупанты принудительно вывезли подопечных Днепрянского психоневрологического дома-интерната вблизи Новой Каховки.

– Это заведение занимается лицами с инвалидностью, имеющими психические расстройства. Более сотни человек насильно депортировали во временно оккупированный Крым. Их насильственно посадили в автобусы, согласия на это никто не давал, – написал Янушевич у себя в Telegram.

По его данным, в в заведении теперь осталась только часть персонала и более 30 подопечных, которые не могут самостоятельно передвигаться.

– Херсонская областная военная администрация по факту этого ужасного военного преступления, которые совершили россияне, обратилась в правоохранительные органы. Российские захватчики – изверги, настоящие террористы, – подчеркнул он.

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Фото: Людмила Денисова