На Херсонщине оккупанты принудительно вывезли более 100 подопечных психоневрологического интерната
Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что российские оккупанты принудительно вывезли подопечных Днепрянского психоневрологического дома-интерната вблизи Новой Каховки.
– Это заведение занимается лицами с инвалидностью, имеющими психические расстройства. Более сотни человек насильно депортировали во временно оккупированный Крым. Их насильственно посадили в автобусы, согласия на это никто не давал, – написал Янушевич у себя в Telegram.
По его данным, в в заведении теперь осталась только часть персонала и более 30 подопечных, которые не могут самостоятельно передвигаться.
– Херсонская областная военная администрация по факту этого ужасного военного преступления, которые совершили россияне, обратилась в правоохранительные органы. Российские захватчики – изверги, настоящие террористы, – подчеркнул он.
Фото: Людмила Денисова