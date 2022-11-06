Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты принудительно вывезли более 100 подопечных психоневрологического интерната

Анастасия Гевко, редактор ленты
херсонщина

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что российские оккупанты принудительно вывезли подопечных Днепрянского психоневрологического дома-интерната вблизи Новой Каховки. 

– Это заведение занимается лицами с инвалидностью, имеющими психические расстройства. Более сотни человек насильно депортировали во временно оккупированный Крым. Их насильственно посадили в автобусы, согласия на это никто не давал, – написал Янушевич у себя в Telegram.

По его данным, в в заведении теперь осталась только часть персонала и более 30 подопечных, которые не могут самостоятельно передвигаться.

– Херсонская областная военная администрация по факту этого ужасного военного преступления, которые совершили россияне, обратилась в правоохранительные органы. Российские захватчики – изверги, настоящие террористы, – подчеркнул он.

Читайте
В Херсоне пропало электричество и вода

Фото: Людмила Денисова

Сейчас смотрят

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка