Ноябрь, 06 в 0:48

Ночью 6 ноября в Запорожье раздаются взрывы.

Об этом пишут СМИ.

– Сообщают о взрывах в Запорожье. Будьте в укрытиях, – пишут в соцсетях.

Сообщения о взрывах появились сразу после информации об отмене воздушной тревоги.

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Напомним, что в течение суток от обстрелов армии РФ пострадали города, села и поселки в девяти областях Украины, в частности и в Запорожской области. Там вражеские ракеты типа С-300 попали в один из населенных пунктов Вольнянского района.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 256-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.