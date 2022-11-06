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Факты / Україна

Оснований нет. В Ровенской ОВА отреагировали на призыв к “эвакуации” на севере

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Оснований нет. В Ровенской ОВА отреагировали на призыв к “эвакуации” на севере
Фото: УЗ

Некоторые Telegram-каналы призвали жителей северных областей эвакуироваться, однако оснований для этого в настоящее время нет.

Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он отметил, что ситуация на севере области и дальше спокойная, а изменения на государственной границе не наблюдаются.

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— Как всегда наши бойцы – ВСУ, ТрО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграмм-каналами ходят предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности, сегодня. Но оснований для них – нет. Доверяем только официальным источникам информации, – отметил Коваль.

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Напомним, что 6 ноября отдельные Telegram-каналы призвали горожан к временной эвакуации. К примеру, военный Валерий Маркус обратился к жителям Ровенщины и северо-восточной Волынской области съездить “отдохнуть” в ближайший месяц.

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