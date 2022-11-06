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Факты / Україна

РФ не вывела в Черное море ни одного корабля с ракетами Калибр

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ не вывела в Черное море ни одного корабля с ракетами Калибр
Фото: Pixabay

Россия вывела на боевое дежурство в Черном море семь кораблей, однако среди них нет ни одного носителя крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По данным ВМС, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей и катеров.

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А в Средиземном море зафиксированы 10 российских кораблей, в том числе пять с 76 крылатыми ракетами Калибр на борту.

Накануне в Черном море на боевом дежурстве находились семь кораблей ЧФ РФ, в том числе один ракетоноситель с восемью Калибрами.

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