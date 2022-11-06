Ноябрь, 06 в 0:29

Вечером 5 ноября Днепропетровская область снова оказалась под огнем российских военных.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

– Вечером россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Мировской громаде. Ранили 9-летнюю девочку. Вражеский снаряд попал в жилой дом. Ребенок в больнице, — сообщил он на своей официальной странице в Telegram.

Напомним, что ночью 5 ноября российские войска для обстрелов Днепропетровской области привлекали дроны-камикадзе, Грады и тяжелую артиллерию.

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