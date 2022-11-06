Надо удержать Херсон, но они его больше сдают: оккупант о ситуации на фронте

Ноябрь, 06 в 19:55

Военнослужащий “ЛДНР” на Херсонском направлении в перехваченном разведкой разговоре рассказал о поджогах собственного БК при отходе от позиций.

— Думаю, скоро будем отсюда сваливать. Ну, по ходу, россияне будут все сдавать это. Сегодня мы БК палили — все сгорело БК. Там БК взрывают они, палят тоже — короче, уничтожают боеприпасы, — рассказывает военный.

Также он сетует на то, что приходится сдавать и отходить с собственных позиций:

— Вот объясни мне логику: сдавать 60 км, а потом пробовать выбивать их отсюда. И так 100 км сдали, даже 150 км. И еще 60 км сдадут, — говорит он.

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На это женщина сообщает о новостях и заявлениях властей:

— Россияне говорят, что надо удержать Херсон по-любому.

На это оккупант отвечает, что “они его больше сдают, чем удерживают”, а также сообщает, что означает находится в группе зачистки: