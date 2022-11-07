Три пункта: Подоляк заявил о смене Россией тактики войны
Фото: Офис президента
Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктах.
Об этом в эфире FREEДOM заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Власти РФ после провалившегося “блицкрига” изменили свою тактику, сделав акцент на трех основных пунктах, — заявил Подоляк.
Таким образом, страна-агрессор сосредоточилась на:
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- переведении страны на военные рельсы;
- ведении геноцидного типа войны;
- вбрасывании пропагандистских нарративов о тактическом ядерном оружии, “грязной бомбе” или взрыве на ЗАЭС.
— Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и в самой Украине, — отметил советник главы Офиса президента.