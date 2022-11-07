Три пункта: Подоляк заявил о смене Россией тактики войны

Ноябрь, 06 в 22:40

Россия в последнее время изменила тактику войны против Украины и сделала акцент на трех основных пунктах.

Об этом в эфире FREEДOM заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Власти РФ после провалившегося “блицкрига” изменили свою тактику, сделав акцент на трех основных пунктах, — заявил Подоляк.

Таким образом, страна-агрессор сосредоточилась на:

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переведении страны на военные рельсы;

ведении геноцидного типа войны;

вбрасывании пропагандистских нарративов о тактическом ядерном оружии, “грязной бомбе” или взрыве на ЗАЭС.