Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Каховке украинские военные уничтожили 200 оккупантов — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в Каховке нанесен удар по зданию, где находилось до 200 российских военнослужащих.

Последствия удара РФ тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты массово уничтожают частные катера на побережьях Днепра, а двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают.

Сейчас смотрят

– После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка Нижнеднепровский, – сообщают в Генштабе.

Отмечается, что продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно оккупированных территорий. В населенном пункте Берислав гражданским приказано выехать до 10 ноября. Основной причиной российские военные называют возможное разрушение украинскими военными дамбы Каховской ГЭС.

Читайте
На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов - Жданов

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка