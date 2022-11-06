В Каховке украинские военные уничтожили 200 оккупантов — Генштаб

Ноябрь, 06 в 18:58

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в Каховке нанесен удар по зданию, где находилось до 200 российских военнослужащих.

Последствия удара РФ тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.

Кроме того, в Херсонской области оккупанты массово уничтожают частные катера на побережьях Днепра, а двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают.

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– После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка Нижнеднепровский, – сообщают в Генштабе.

Отмечается, что продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно оккупированных территорий. В населенном пункте Берислав гражданским приказано выехать до 10 ноября. Основной причиной российские военные называют возможное разрушение украинскими военными дамбы Каховской ГЭС.