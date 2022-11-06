Украина передала Болгарии список вооружения, необходимого для ВСУ

Ноябрь, 06 в 16:08

В списке, переданному Министерству обороны Болгарии, указано более 30 наименований, в том числе средства ПВО, которые сейчас наиболее необходимы Укрине.

Об этом сообщил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко, комментируя решение местного парламент о предоставлении военной помощи ВСУ.

По его словам, в этом списке также системы С-300, зенитно-ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки, минометы и снаряды.

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Дипломат отметил, что у Болгарии есть все, что указано в списке.

– Ранее мы направляли заявку на вертолеты и на самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, имеющееся у Болгарии со времен СССР, абсолютно необходимо Украине, – добавил Москаленко.

Парламент Болгарии 3 ноября проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения.

Источник: Frognews