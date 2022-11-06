Ноябрь, 06 в 18:17

У Украины есть план по противодействию “энергетическому геноциду”, который пытается воплотить Россия своими массированными ударами по Украине. Об этом у себя в соцсетях написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Скажем откровенно: Россия пытается совершить “энергетический геноцид”, но Киев и Украина выстоят, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, украинский план противодействия включает в себя системы ПВО, защиту объектов инфраструктуры и оптимизацию потребления.

– Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами, – написал Подоляк.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что у города есть план по эвакуации жителей города в случае, если российские удары приведут к критическим повреждениям энергосистемы области. Однако на данный момент, по его словам, такой необходимости нет.