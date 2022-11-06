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Факты / Україна

Похитили у родителей: оккупанты вывезли в РФ еще 34 ребенка из Херсонской области

Валентина Чорна, редактор ленты
Діти та війна в Україні
Фото: Нацполиция

Захватчики продолжают принудительную депортацию украинских детей из Херсонской области. В российскую Анапу оккупанты вывезли еще 34 ребенка.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

— Из села Преображенка Мирненской тергромады оккупанты похитили 34 ребенка. Их вывезли в российский город Анапа. Родителям обещали вернуть детей до конца этой недели, но потом снова продлили время пребывания (якобы на отдыхе – Ред.) еще на неделю, – написал глава ОВА.

Ранее стало известно, что российские захватчики вывезли во временно оккупированный Крым 12 воспитанников Олешковского интерната Херсонской области.

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