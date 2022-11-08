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Факты / Україна

Арестович оценил возможность отхода оккупантов из Херсона в ближайшие дни

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Российские военные усиливают оборону на Херсонском направлении и самого обласного центра, что говорит о том, что они не думают отходить со своих позиций.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Абсолютно не похоже, чтобы они не могли продержаться 3-4 дня. Они могут продержаться 3-4 месяца при очень определенных условиях. Они стоят в плотной обороне, она усиливается каждый день. Другое дело, что туда очень много мобилизованных завозят и пытаются вывезти кадровые потрепанные части. Но там и кадровых остается предостаточно. При чем достаточно агрессивных, десантники там, которые имеют желание повоевать, — заявил советник.

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Кроме того, он отметил, что оккупанты на Херсонском направлении довольно грамотно ведут оборону и нашим войскам там не просто.

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— Мы движемся вперед, артиллерийское, наступление по земле, но это метры и эти метры оплачиваются кровью, — заявил Арестович.

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