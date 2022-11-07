Должны работать 24/7: 5 стратегически важных предприятий становятся на военные рельсы

Ноябрь, 07 в 16:57

5 стратегических предприятий Укрнафта, Укрптатнафта, АВТОКРАЗ, Мотор-Сич и Запорожтрансформатор будут работать в режиме 24\7 на удовлетворение оборонных потребностей государства.

Об этом 7 ноября на брифинге в Киеве заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Акции 5-ти предприятий – Укрнафта, Укртатнафта, КРАЗ, Мотор-сич и Запорожтрансформатор стали военным имуществом, перешли в управление Министерства обороны . По состоянию на сегодня, акции принудительно отчуждены в собственность государства . Это состоялось исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства, — сказал он.

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Шмыгаль сообщил, что эти 5 предприятий должны обеспечивать в полной мере оборонные потребности нашего государства в военное время.

— Предприятия стратегически важные, поставляют продукцию, которая критически необходима для потребностей нашей армии. Они должны работать 24.7 для потребностей нашего государства, — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что те, кто уже работает, продолжат свою деятельность. А остальные будут восстановлены на своих должностях.

— Будет больше заказов и гарантий от т государства, те, которые не работали на сегодняшний день, работа их будет восстановлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе . Потенциал их будет использоваться полностью, — заявил премьер.

Впрочем, в правительстве и СНБО подчеркивают, что это не национализация. После окончания военного положения активы вернут владельцам.

– После завершения военного положения указанные активы могут быть возвращены владельцам или соответствующим возмещением их стоимости, – сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Напомним, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 6 ноября приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО Укрнефть, ПАО Укртатнафта, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.