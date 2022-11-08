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Факты / Україна

В Днепропетровской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
В Днепропетровской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО

Вечером 7 ноября в Днепропетровской области раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители, официального подтверждения пока нет. В сети отмечают, что это может быть работа сил противовоздушной обороны.

На территории области с 22:34 была объявлена воздушная тревога, опасность продолжалась 30 минут.

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