В Днепропетровской области раздаются взрывы, вероятно — работает ПВО
Требует проверки
Вечером 7 ноября в Днепропетровской области раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные жители, официального подтверждения пока нет. В сети отмечают, что это может быть работа сил противовоздушной обороны.
На территории области с 22:34 была объявлена воздушная тревога, опасность продолжалась 30 минут.
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