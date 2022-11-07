Ноябрь, 07 в 11:44

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию бывшего боевика террористического формирования Призрак. Злоумышленник пытался “залечь на дно” в Одессе.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, задержанный активно участвовал в боях на Донбассе против украинских защитников.

Злоумышленник – житель южного региона Украины. Еще в марте 2015 года он выехал в российский город Ростов-на-Дону и присоединился там к незаконному вооруженному формированию Ангел. Оно, в частности, снабжало боеприпасами и оружием боевиков террористического формирования “ЛНР” под видом якобы “гуманитарки”.

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Задержанный занимался материально-техническим обеспечением террористической группировки Призрак. Она входила в состав 2-го оккупационного корпуса РФ на временно захваченных территориях Луганской области.

Пытался “залечь на дно”: в Одесской области задержали экс-боевика группировки Призрак / 5 фотографий

Злоумышленник также был вовлечен в подготовку пропагандистских сюжетов для информационных ресурсов Кремля. Он популяризировал террористические группировки и призывал местных жителей поддерживать их.

Боевик долго скрывался от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Луганской области, а затем уехал в РФ.

– В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся “залечь на дно”, — подчеркнули в СБУ.

Бывшему боевику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу.

В сентябре сотрудники СБУ задержали российского агента, пытавшегося устроиться в боевое спецподразделение полка Азов. Он должен был передавать спецслужбам РФ данные о местах дислокации и перемещения украинских войск.