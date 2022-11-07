Трясця, Ковінька и Халепа: Притула показал, как работают Bayraktar на фронте

Ноябрь, 07 в 19:30

Телеведущий и волонтер Сергей Притула опубликовал в Telegram видео, как работают Bayraktar на фронте.

— Трясця, Ковінька и Халепа передают поздравления! Работают Народные Байрактары! – подписал он видео.

Кадры того, как пылает вражеская техника и сыпяться искры, действительно впечатляют.

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Напомним, что украинцы за полтора суток собрали необходимые деньги на закупку 60 бронетранспортеров Spartan, которые направят на нужды Вооруженных сил Украины. Сбор средств на 50 бронетранспортеров объявил Сергея Притула, однако украинцы прислали гораздо больше средств, поэтому на нужды ВСУ закупят на 10 бронетранспортеров больше, чем планировалось.