В районе Кременчуга в Полтавской области раздались взрывы — что известно
Вечером 7 ноября в районе Кременчуга в Полтавской области прогремели взрывы.
Информацию подтвердил мэр города Виталий Малецкий. Он призвал жителей не выходить из укрытий и сохранять спокойствие.
На территории области с 22:36 была объявлена воздушная тревога (опасность продолжалась 31 минуту).
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