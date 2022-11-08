Ноябрь, 07 в 22:57

Вечером 7 ноября в районе Кременчуга в Полтавской области прогремели взрывы.

Информацию подтвердил мэр города Виталий Малецкий. Он призвал жителей не выходить из укрытий и сохранять спокойствие.

На территории области с 22:36 была объявлена воздушная тревога (опасность продолжалась 31 минуту).

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