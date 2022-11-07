У армии РФ большие проблемы: Жданов об использовании оккупантами оружия 40-х годов

Ноябрь, 07 в 15:44

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об использовании оккупантами оружия 1943-1947 годов, прокомментировав видео, как армия РФ везла гаубицу Д-1. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

— У российской армии большие проблемы, — сказал он.

По словам Жданова, сначала никто не учел войны, которые провела РФ за 30 лет, начиная с двух чеченских войн.

— Вспомните первые месяцы. Они придерживались тактики выжженной земли, когда тысячи тонн боеприпасов были израсходованы за короткие промежутки времени. И вот возникает ситуация, когда, по данным Главного управления, на складах лежат миллионы тонн боеприпасов, но никто не говорит о том, что они старые. Это орудие Второй мировой войны и послевоенного периода. А современные боеприпасы сегодня уже в ограниченном количестве.

Он добавил, что во время контрнаступления украинские силы обороны захватывают склады боеприпасов, в которых снаряды калибра 122 мм датированы 2022 годом выпуска – фактически с конвейера.

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— Гаубицы Д-1 1943 года в страшном состоянии. Во время обучения на втором курсе артиллерийского училища мы брали на житомирский полигон пушки ЗИС-3. Мы получили боеприпасы со склада 1943 года выпуска. А это был 1984 год. Ящики сгнили, разваливались в руках. Заряды были с ржавчиной, гильзы полностью окислились. Но осечек практически не было. Все снаряды были выстрелены из этих орудий. В Группе советских войск Германии мы ежегодно перебирали стеллажи с боеприпасами, вынимали снаряды, которым было 25 лет, и увозили их на полигон на подрыв. Считается, по мерам безопасности, что после 25 лет они непригодны к использованию. Но сегодня Россия прибегает к любым методам, чтобы обеспечить свою огневую мощь.

В то же время, как пояснил Жданов, подобные боеприпасы просто так не взрываются. По его словам, снаряд опасен, если туда “вкрутить детонатор”.

По мнению Жданова, Генштаб РФ пытается донести до Путина реальную картину дел, и объясняет, что ВС РФ на сегодняшний день потеряли наступательный потенциал полностью, а завтра они потеряют и оборонный потенциал.