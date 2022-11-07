Удачное время для прогулок на улице: когда в Украине ожидается потепление
Начало недели в Украине будет дождливым и туманным, однако 9 и 10 ноября ожидается потепление.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
– В среду и четверг будет хорошая погода – без дождя и тепло, планируйте побыть дольше на улице. Особенно если отключение тока будет вне графика, погулять или куда-то сгонять по делам на улице — не замерзнете, — написала она.
Во вторник, 8 ноября, небольшие дожди пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории – максимум туманы.
Температура воздуха самая низкая останется в восточных регионах, а также в Сумской и Полтавской областях — днем +5, +9.
Синоптик советует минимально использовать дополнительные источники тепла для жителей западных областей, поскольку там во вторник ожидается +10, +14.
На остальной территории Украины во вторник днем столбики термометров будут между +9+13 градусов.
В Киеве 8 ноября ожидается небольшой дождь, ночью +5, +7, днем около +10.
9 и 10 ноября в столице будет хорошая погода – без дождей и тепло, до +10, +13.
По словам Диденко, первое ощутимое похолодание придет в Украину на следующей неделе.