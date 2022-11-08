Ноябрь, 08 в 13:13

Российский военный, находящийся в Луганской области, рассказывает своей сестре, что воевать тяжело, Вооруженные силы Украины постоянно накрывают их огнем.

Телефонный разговор оккупанта перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Он рассказал, что стоит на первой линии, а в 800 метрах перед ними — украинские военные. Жить приходится в лесу, в землянках.

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— Все, что говорят по телевизору – не верь. Все просто п**дец здесь. Командиры нас бросили. Один старлей здесь. По обеспечению – бутылка (1,5 л) на восемь человек. Два сухпая на восьмерых в сутки, — говорит оккупант родственнице.

На это сестра говорит оккупанту, что по телевидению все наоборот – очень хорошо разрисовывают успехи ВС РФ.

Российский солдат продолжает рассказывать, что техники нет — ВСУ ее уничтожают, или же на своих минах подрывается. Рассказал, что украинские военные предлагали оккупантам сдаваться в плен.

Сестра в свою очередь рассказала, что на войну скоро будут забирать полицейских.

— Скорее всего, будут ментов забирать из Красноярска, — сказала россиянка.

Оккупант рассказывает, что многие мобилизованные сбегают. Раненых очень много.

— У ВСУ есть все, а у нас даже бинокля нет, “ночников” тоже нет. Есть один трофейный, а так вообще никакого обеспечения нет. Никакого, – жалуется захватчик.

А еще рассказал, что к ним рядом привезли российских заключенных воевать.

Источник: ГУР МО