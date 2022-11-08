В Харьковской области нашли секретные документы оккупантов об образовании
Правоохранители в Изюме Харьковской области обнаружили документы в так называемом отделе образования оккупационной администрации по развитию российского образовательного процесса на оккупированных территориях.
Среди найденных документов – материалы совещания по поддержке и развитию систем образования Харьковской области. Одним из кураторов этого процесса было Министерство просвещения русской Федерации.
В прокуратуре отмечают, что оккупанты планировали выдать учащимся российские аттестаты об окончании 11 классов. В одном из документов говорилось, что россияне должны ускорять печать аттестатов в Белгородской области.
Также захватчики планировали привезти российских учителей в регион.
Особый акцент должен быть на “историках и литераторах” с целью введения “патриотического воспитания”, — сообщают в прокуратуре.
В одном из документов говорится, что дети должны ориентироваться исключительно на высшее образование в Белгородской области.
Кроме того, одного-двух “особо отличившихся детей” захватчики планировали отправить в лагерь в Крым, а учеников 7-9 классов — в Белгород.
Под прикрытием заботы и отдыха планировалась российская пропаганда для детей, — отметили в Офисе генпрокурора.
Изъятые документы будут использованы для привлечения к ответственности коллаборантов и расследования преступлений, связанных с введением российского образования, отметили в ведомстве.