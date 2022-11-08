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Факты / Україна

В Луганской области оккупанты идут по трупам своих солдат — Гайдай

Евгения Грейс, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины стремительно продвигаются в направлении Сватового Луганской области.

Как рассказал в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на карте продвижения украинских войск может казаться незначительным, однако Украина учитывает укрепление обороны оккупантов.

Есть определенные особенности Луганской области – российские войска успели привезти туда огромное количество резервов, успели построить оборонительные сооружения. Очень огромный участок заминировать… Поэтому продвижение идет достаточно осторожно, – сказал глава области.

Он отметил, что захватчики пытаются проводить какие-то непонятные наступательные действия и что их ряды пополнились обилием мобилизованных.

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Мы их убиваем, снова обстрел по нам идет, и они снова идут, не убирая своих погибших. То есть они идут по своим же трупам, — перессказывает Гайдай слова воюющих в регионе солдат.

Напомним, Гайдай говорил, что в Луганской области вагнеровцы построили оборону, но это не остановит ВСУ.

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Источник: Сергей Гайдай

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