Ноябрь, 08 в 14:11

9 ноября, в День украинской письменности, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, состоится XXІI радиодиктант национального единства.

Приобщиться к написанию сможет любой желающий в разных уголках мира.

Для украинцев за границей, в частности, обустроят специальные студии.

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Традиционно будут писать радиодиктант и украинские ученые на станции Академик Вернадский.

Трансляция радиодиктанта состоится на нескольких платформах в 11:00 9 ноября.

Где будут транслировать ХХІІ радиодиктант национального единства

на ютуб-канале Общественное Новости,

в приложениях suspilne.radio или Дія.

Автор диктанта – писательница и режиссер Ирина Цилык – адаптировала текст к условиям военного времени.

Прочтет радиодиктант народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

К методической работе над радиодиктантом уже традиционно присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Куда отправлять радиодиктант для проверки

Бумажное письмо следует отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (почтовая отметка на конверте должна быть не позднее 10 ноября).

Кроме того, написанный текст можно сфотографировать или отсканировать (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить до 11:00 10 ноября по электронному адресу rd@suspilne.media или с помощью электронной формы для получения работ, которую обнародуют 9 ноября на сайте ukr.radio.

Текст радиодиктанта для проверки будет обнародован 11 ноября.