Радиодиктант-2022: где и когда смотреть трансляцию
9 ноября, в День украинской письменности, несмотря на полномасштабную войну России против Украины, состоится XXІI радиодиктант национального единства.
Приобщиться к написанию сможет любой желающий в разных уголках мира.
Для украинцев за границей, в частности, обустроят специальные студии.
Традиционно будут писать радиодиктант и украинские ученые на станции Академик Вернадский.
Трансляция радиодиктанта состоится на нескольких платформах в 11:00 9 ноября.
Где будут транслировать ХХІІ радиодиктант национального единства
- на волнах Украинского радио або радио Культура,
- на телеканале Общественное Культура,
- на платформе Общественного у Facebook,
- на ютуб-канале Украинского радио,
- на ютуб-канале Общественное Новости,
- в приложениях suspilne.radio или Дія.
Автор диктанта – писательница и режиссер Ирина Цилык – адаптировала текст к условиям военного времени.
Прочтет радиодиктант народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.
К методической работе над радиодиктантом уже традиционно присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
Куда отправлять радиодиктант для проверки
Бумажное письмо следует отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (почтовая отметка на конверте должна быть не позднее 10 ноября).
Кроме того, написанный текст можно сфотографировать или отсканировать (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить до 11:00 10 ноября по электронному адресу rd@suspilne.media или с помощью электронной формы для получения работ, которую обнародуют 9 ноября на сайте ukr.radio.
Текст радиодиктанта для проверки будет обнародован 11 ноября.